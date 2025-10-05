وزير الدفاع الاذربيجاني يبحث مع سفير بريطانيا العظمى مسائل تطوير التعاون العسكري

باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

بحث وزير الدفاع الاذربيجاني ذاكر حسنوف مع سفير بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في باكو فيرغوس أولد مسائل تطوير التعاون العسكري.

وجاء في بيان الوزارة ان الوزير اشار الى اهمية خاصة للعلاقات العسكرية بين البلدين مفيدا ان هذا يسهم في تطوير جيش البلدين.

واعرب السفير أولد بدوره عن الارتياح من الوضع الراهن للتعاون الثنائي مشددا على اهمية مثل هذه الاجتماعات لمزيد من تطوير العلاقات.

كما ناقش الطرفان آفاق تنمية التعاون العسكري الثنائي ومسائل الأمن الاقليمي وكذلك سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.