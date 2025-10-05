وكالة السياحة الحكومية تروج لقرية صيم في أستارا ضمن مشروع "القرية السياحية"

صيم، أستارا، 6 أكتوبر، أذرتاج

نظمت وكالة الدولة للسياحة جولة إعلامية إلى قرية صيم في ولاية أستارا جنوب البلد في 3 أكتوبر لعرض إمكانات القرية في مجالي السياحة البيئية والسياحة الزراعية.

وجاءت الجولة الإعلامية في إطار مشروع "القرية السياحية" الذي يهدف إلى إنشاء بنية تحتية سياحية في القرى ويُنَفذ هذا المشروع بناءً على استراتيجية الرئيس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأعوام 2022-2026.

وتشمل فكرة "القرية السياحية" قرى لازا في قوصار وقريز في قوبا وإيليسو وصاري باش في قاخ ودوروجه في غابالا وإيفانوفكا في إسماعيللي وبيبي ياني في ليريك إضافة إلى قرية صيم الأستاراوية والهدف الرئيسي للمشروع هو تحسين المظهر البصري للقرى وتوسيع فرص العمل من خلال السياحة.

وقد أدرجت الوكالة قرية صيم في الخريطة السياحية للمنطقة الجنوبية وتقدم الدعم لمشاريع تطوير السياحة الزراعية فيها، لا سيما دمج تربية النحل التقليدية في القطاع السياحي.