التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي عشر

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الحادي عشر من الحرب الوطنية:

* عقدت جلسة تشاورية عاجلة لدى مركز القيادة العامة بوزارة الدفاع بقيادة الرئيس القائد الأعلى إلهام علييف.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة سي أن أن ترك التركية.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة يورونيوز الأوروبية.

* أعلنت وزارة الدفاع في بيان عن حصاد المعدات والأسلحة المدمرة لقوات أرمينيا منذ 27 أيلول سبتمبر الى 7 أكتوبر تشرين الأول: نحو 250 دبابة ومعدات مدرعة أخرى و270 منظومة مدفعية وصاروخية متعددة وقاذفة الهاون و60 منظومة الصواريخ المضادة للطائرات و11 مركز الإدارة القيادية والمراقبة و8 مستودعات للأسلحة والمعدات القتالية و150 ناقلة مدرعة وغير مدرعة ومنظومة اس300.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن الأسلحة والمعدات القتالية التي تركتها قوات أرمينيا هاربة في ميادين القتال.

* مجموعة من وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية مرابطة في خطوط دفاعية للفوجين الـ1 والـ7 لجيش أرمينيا تركت مواقعها القتالية هاربين منها.

* قالت النيابة العامة في بيان إن حصاد غارات قوات أرمينيا الاحتلالية على مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع ومنظومات الصواريخ المختلفة وصل الى 30 قتيلا و143 مصاب مع تدمير وتضرر 427 بيت و66 منشأة مدنية.

* نشرت شركة أذر كوسموس للمراقبة عبر القمر الصناعي الأذربيجاني صورة أراضي بلدة صوقوفوشان المصورة من القمر الصناعي "اذر سكاي".