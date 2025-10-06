قمة منظمة الدول التركية: تركمانستان تضع حجر الأساس لمسجد يتسع لـ 500 مصلٍ في فضولي المحررة من الاحتلال الارميني

غابالا، 7 أكتوبر، أذرتاج

وضع عبر الإنترنت الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الشعب التركماني قربان قولي بيردي محمدوف حجر الأساس لمسجد ستبنيه تركمانستان في فضولي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني في 7 أكتوبر في إطار القمة الـ 12 لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية.

يذكر أن مجمع المسجد الذي ستبنيه تركمانستان ستبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 1 هكتار وسيتسع لـ 500 مصلٍ في وقت واحد وسيتم بناء مئذنتين بارتفاع 40 متراً لكل منهما وقبة رئيسية بارتفاع 30 متراً.

هذا وتساهم البلدان الأعضاء والمراقبة في المنظمة في إعادة بناء وإعمار قراباغ وزنكزور الشرقية وبالإضافة إلى مشروع المسجد التركماني هذا تشمل المساهمات الأخرى مثل مدرسة ميرزا أولوغ بك في فضولي التي بنتها أوزبكستان ومركز كورمانغازي لإبداع الأطفال في فضولي التي أنشأتها كازاخستان ومدرسة ماناس في أغدام التي بنتها قيرغيزستان ومبنى مدرسة في جبرائيل التي تبنيها هنغاريا فضلا عن مشاركة الشركات التركية في بناء العديد من الأنفاق والجسور والطرق لدى اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.