التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني عشر

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثاني عشر من الحرب الوطنية:

* أنزلت ضربات مدفعية من قبل وحدات جيش أذربيجان على مقر وحدة عسكرية لجيش أرمينيا والبنية التحتية فيها ومستودع الأسلحة والمعدات القتالية بها. دمر تدميرا طابور عسكري تضمن المعدات القتالية الثقيلة بطلقة مدفعية دقيقة عندما كان يحاول تبديل موضع. كما دمرت حوالي 10 دبابات و6 مدافع د20 هاوتزير ومنظومة اكاسيا المدفعية ذاتية الدفع ونحو 30 ناقلات مدرعة وعددا كبيرا من أفراد جيش أرمينيا الاحتلالي.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن وسائل النقل المدرعة التي تركنها وحدات جيش أرمينيا هاربة من ميادين القتال في قرية هوراديز المحررة بمحافظة فضولي المحتل.

* نشرت شركة أذر كوسموس للمراقبة عبر القمر الصناعي الأذربيجاني صورة أراضي مدينة جبرائيل المحررة المصورة من القمر الصناعي "اذر سكاي".

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى إلى 31 مدنيا والمصابين إلى 154 جريح بجانب تعرض 928 بيت و133 منشأة مدنية و45 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 13:00 يوم 8 أكتوبر 2020م.

* استخدم جيش أرمينيا الاحتلالي قنابل فوسفورية محظورة ضد الأهالي المسالمين باتجاه محافظة فضولي من خط الجبهة.

* استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع للمرة التالية باستخدام المدافع الثقيلة.