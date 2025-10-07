وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج
غادر وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف الى تركيا للاشتراك في الاجتماع الثلاثي الـ12 لوزراء دفاع أذربيجان وجورجيا وتركيا.
وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية ان برنامج الزيارة يتضمن عقد الوزير حسنوف اجتماعات ثنائية وثلاثية مع زميليه التركي والجورجي في أنقرة.
