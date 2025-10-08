التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث عشر

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثالث عشر من الحرب الوطنية:

* حرر جيش أذربيجان قصبة هادروت وقرى شايلي ويوخاري جوزدك وجورازيللي وقيشلاق وقراجاللي وأفنديلر وسليمانلي سور. وجه الرئيس القائد الأعلى إلهام علييف نداء الى الشعب بهذه المناسبة.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لبرنامج "كونيكت ذي وورلد" لقناة سي أن أن الدولية.

* بثت قناة سكاي نيوز مقابلة صحافية أدلى بها الرئيس إلهام علييف.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات جيش أذربيجان أنزلت ضربات قاسية على وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية بمختلف اتجاهات مهمة من الجبهة مما أدى الى إشلال وتقييد فعاليتها بالكامل والى إيقاف نشاطها تماما. ودمرت خلال اليوم 13 دبابة من نوع ت72 و2 من منظومات المدافع اكاسيا ذاتية الدفع 2 اس 3 و2 من ناقلات المشاة المدرعة القتالية و4 من منظومات الصواريخ والقذائف المتعددة من نوع بي ام 21 غراد و3 من مدافع الهاوتزر د30 و2 من منظومات الرادار وعدد كبير من ناقلات عسكرية بجانب اغتنام 6 دبابات من نوع ت72 صالحة تماما كانت تابعة للواء الدبابات الـ49 لقوات أرمينيا.

* نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو عن رفع علم أذربيجان في أراضي محافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 31 مدنيا والمصابين الى 168 جريح بجانب تعرض 1091 بيت و143 منشأة مدنية و45 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 17:00 يوم 9 أكتوبر 2020م.

* شن جيش أذربيجان المظفر عملية ناجحة أخرى أسفرت عن اغتنام نحو 30 دبابة وناقلة مشاة مدرعة لقوات أرمينيا.

* قالت النيابة العامة إنها فتحت ملفا جنائيا بحق مواطن فرنسا أرثور اوقانيسيان ومواطن جورجيا وآغن جاخاليان اللذين شاركا في القتالات في جانب أرمينيا.

* دمر جيش أذربيجان عددا كبيرا من منظومات الصواريخ المتعددة من نوع غراد لقوات أرمينيا.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن نظام الدفاع الجوي الأذربيجاني كشف عن صاروخ باليستي مطلق من أراضي أرمينيا على مدينة منكجوير ودمر بنجاح في ارتفاع زاد عن 20 كم كما نشرته وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج نفس اليوم.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن منطقة صوقوفوشان السكنية المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.