الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا على انفراد مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في دوشنبه - محدث

دوشنبه، 10 أكتوبر، أذرتاج

عقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اجتماعا على انفراد مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في العاشر من أكتوبر اليوم بدوشنبه.

وشهد الاجتماع استذكار لقاءات رئيسي الدولتين في أذربيجان وطاجيكستان وكذلك ضمن الفعاليات الدولية مع التطرق الى مساهمة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في مزيد من توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وجرت الإشارة الى إتاحة اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في دوشنبه فرصة سانحة لمناقشة المسائل الملحة.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول آفاق التعاون مع التشديد على تطور العلاقات الأذربيجانية الطاجيكستانية تطورا ناجحا.