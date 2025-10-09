التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع عشر

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الرابع عشر من الحرب الوطنية:

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن عملية الهجوم التي واصلها جيش أذربيجان أسفرت عن مقتل عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية وتدمير 13 دبابة من نوع ت72 و4 من منظومات الصواريخ والقذائف المتعددة من نوع بي ام 21 غراد و6 من مدافع الهاوتزر د20 ود30 و3 من منظومات المدافع اكاسيا ذاتية الدفع 2 اس 3 و2 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "زاستاوا" ام55 و2 من منظومات الرادار بضربات دقيقة.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة ار بي كا الروسية.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية التي نقضت اتفاقية نظام وقف اطلاق النار الإنساني حاولت في ساعات نهارية شن هجوم من أراضيي قرية توغ على قصبة هادروت ومن اتجاهي أراجول وبانازور على جبرائيل ونتيجة لتدابير وقائية لوحدات جيش أذربيجان أجبِر العدو على التراجع بتكبيده بخسائر في الأرواح والأسلحة والمعدات القتالية حيث أن وحدات جيش أذربيجان التي نظمت الدفاع تنظيما صحيحا منعت تقدم العدو ودمرته تدميرا بإيقاعه في كمين وحصاد العملية الدفاعية تدمير 38 جنديا لقوات أرمينيا و2 منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و7 مدافع مختلفة و2 من الشاحنات العسكرية الحافلة بالأسلحة والمعدات القتالية.

* دمر جيش أذربيجان في قبادلي نظام قيادة اس 300 للعدو.

* حاولت وحدات قوات أرمينيا شن هجوم في اتجاهي أغدره - ترتر وفضولي - جبرائيل من خط الجبهة في الوقت الذي تعرضت بضع مناطق سكنية لطلقات مدفعية عن وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية. وتصدت وحدات جيش أذربيجان تصديا حاسما لجميع محاولات الهجوم للعدو.

* حيّدت أنظمة الدفاع الجوي الأذربيجانية هدفا باليستيا أطلق من مجموعة الصواريخ العملية التكتيكية "ألبروس" 9ك72 على مدينة منكجوير من أراضي أرمينيا.

* دمرت محطة الرادار من نوع 19ج6 / اس تي 68 او الأغلى من نوعها الواقعة في خوجالي التي كانت تنظم وتقود نظام الدفاع الجوي للعدو.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 31 مدنيا والمصابين الى 171 جريح بجانب تعرض 1137 بيت و146 منشأة مدنية و45 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 12:00 يوم 10 أكتوبر 2020م.