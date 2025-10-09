الرئيس إلهام علييف يحضر استقبالا رسميا منظما على شرف رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

دوشنبه، 10 أكتوبر، أذرتاج

نظم استقبال رسمي باسم الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن في دوشنبه في العاشر من أكتوبر اليوم على شرف رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة.

وحضر الرئيس إلهام علييف الفعالية.