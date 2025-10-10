التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس عشر

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الخامس عشر من الحرب الوطنية:

* استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة كنجة بالمدافع الثقيلة ونتيجة لاستهداف المباني السكنية كثيرة الطوابق الواقعة وسط المدينة البعيدة كل البعد عن منطقة الجبهة آناء الليل لقي 7 مدنيين بما فيهم 3 نساء مصرعهم وأصيب 34 آخر بما فيهم 16 امرأة و6 قاصرين بجانب تضرر أكثر من 10 مبان سكنية كثيرة الشقق وأكثر من 100 منشأة مختلفة التخصص.

* وجهت النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا نداء الى المجتمع الدولي بشأن العمل الإرهابي الدموي الذي ارتكبته قوات أرمينيا الاحتلالية ضد الأهالي المسالمين العزل في مدينة كنجة.

* قالت وزارة الطوارئ في بيان حول نتائج عمليات البحث والإنقاذ من تحت أنقاض المباني المدمرة بالقصف الأرميني الغاشم بالصاروخ البالستي في كنجة أن فرق الطوارئ انتشلت من تحت الأنقاض 17 جريحا وجثث 9 آخرين.

* حيدت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية صواريخ بالستية أطلقتها قوات أرمينيا الاحتلالية على مدينة منكجوير الصناعية الكبيرة الواقعة على بعد يزيد عن 100 كم عن منطقة الجبهة مستهدفة محطة "أذربيجان" الكهروحرارية اكبر محطة الطاقة الكهربائية في جنوب القوقاز قرابة الساعة 4 ليلة اليوم.

* دمرت وحدات جيش أذربيجان قوات ومعدات العدو الذي حاول شن هجوم ليلة 11 أكتوبر بغية استرداد مواقع فقدها.

* دمرت عمليات جيش أذربيجان خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من أفراد قوات أرمينيا وكذلك 5 من دبابات ت72 و6 من مدافع الهاوتزير د20 ود30 و5 من الشاحنات العسكرية الحافلة بالأسلحة والمعدات القتالية و11 من وسائل النقل العسكرية الأخرى و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و5 من مدافع الهاوتزير ذاتية الدفع 2 اس 1 غووزديكا و8 من أنظمة الدفاع الجوي ومحطات الرادار.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيدي عن تدمير وحدات الدفاع الجوي الأذربيجانية طائرة مسيرة دون طيار خاصة بقوات أرمينيا حاولت التحليق نحو مدينة منكجوير قرابة الساعة 8 صباح اليوم.

* كبدت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية وحدات المدافع الـ41 لقوات أرمينيا الاحتلالية بخسائر كبيرة بإنزال ضربات جوية عليها.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قرى طاشكسن المحررة بمحافظة جبرائيل وهوراديز المحررة بمحافظة فضولي وسوقوفوشان المحررة بمحافظة ترتر.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 41 مدنيا والمصابين الى 205 جريح بجانب تعرض 1165 بيت و146 منشأة مدنية و57 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 13:00 يوم 11 أكتوبر 2020م.