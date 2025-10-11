التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس عشر

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم السادس عشر من الحرب الوطنية:

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة خبر غلوبال التركية 12 أكتوبر.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات أرمينيا الاحتلالية حاولت القيام باقتحام مواقع جيش أذربيجان بفرق صغيرة بضع مرات في اتجاهي أغدره - أغدام وفضولي - جبرائيل بغية استرداد المواقع التي فقدتها ونتيجة لفعاليات منفذة دمر عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد ودبابة ت72 وعدة شاحنات عسكرية. وخلال عمليات قتالية تراجع قائد القوات المدفعية للفوج الـ9 لقوات أرمينيا مع القوات التابعة له نحو منطقة هادروت السكنية فيما هرب أفراد الكتيبة الـ5 للفوج المذكور تاركين المعدات القتالية المخصصة لهم في مواقع قتالية. كما تراجع أفراد الفوجين الـ5 والـ522 تاركين السيارات والمعدات القتالية لهما في مواقعهما وفق ما نشرت وكالة أذرتـــاج عن بيان وزارة الدفاع. ونتيجة لضربات مدفعية على منطقة قيرميزي بازار دمر مأوى تحت الأرض لدى منطقة مرابطة الفوج الـ1 ومعدتين لوحدة العدو المتراجعة. وبين قتلى جيش العدو الذي تكبد بخسائر كبيرة في الأرواح قائد الكتيبة التابعة للفوج الـ246 المقدم ارثور غريغوريان أيضا.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قرية سليمانلي المحررة من الاحتلال بولاية جبرائيل.

* دمرت قوات الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار خاصة بجيش أرمينيا.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 41 مدنيا والمصابين الى 207 جريح بجانب تعرض 1185 بيت و148 منشأة مدنية و57 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 12:00 يوم 12 أكتوبر 2020م.