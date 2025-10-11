تركيا وسورية تُجريان محادثات أمنية في أنقرة بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية ورئيسي المخابرات

أنقرة، 12 أكتوبر، أذرتاج

عقدت تركيا وسورية محادثات أمنية في العاصمة التركية أنقرة 12 أكتوبر وجاء الهدف المعلن للمحادثات هو المساهمة في وحدة أراضي سوريا والاستقرار الإقليمي.

وترأس الوفد التركي وزيرا الدفاع القومي يشار غولر والخارجية هاكان فيدان ورئيس منظمة الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين فيما ضم الوفد السوري وزيري الدفاع مرهف أبو قصرة والخارجية أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز المخابرات حسين السلامة.

وجاء في وسائل إعلام تركية أن جدول الأعمال شمل الوضع في سورية والمنطقة ككل إضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في التدريبات العسكرية.

ويُعد هذا الاجتماع استمراراً للقاء السابق الذي عُقد في أنقرة 13 أغسطس.