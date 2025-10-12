التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع عشر

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم السابع عشر من الحرب الوطنية:

* دمر جيش أذربيجان جراء العمليات المنفذة تدمير في مختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد ومجموعة الصواريخ المضادة للطائرات تور ام 2 كا ام ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات ذاتية الدفع شيككا زي اس او 23-4 و2 من ناقلة المشاة المدرعة القتالية 2 و3 من مدافع جياسينت ب 2 اي 36 ومدفع مضاد للطائرات كا اس 19 ومدفع الهاوتزير د20 و3 من طائرات بدون طيار ومسيرات وبضع شاحنات وسيارات عسكرية. كما قضي على أفراد لقوات أرمينيا الاحتلالية الذين كانوا متخذين مواقع دفاعية خاصة بالفوج الجبلي الآلي الـ5 وأوقع أفراد سرية تابعة للفوج الآلي الـ1 في كمين. ودمر طابور شاحنات عسكرية تابعة للفوج الآلي الـ4 كانت على طريقها نحو عسكران ومجموعة من المتطوعين كانت على طريقها نحو أراضي أذربيجان المحتلة من جهة منطقة سيسيان في أرمينيا تدميرا بطلقات دقيقة.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة خبر تورك التركية.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 42 مدنيا والمصابين الى 207 جريح بجانب تعرض 1479 بيت و 241 منشأة مدنية و 66 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 12:00 يوم 13 أكتوبر 2020م.

* جندي جيش أذربيجان هـ.م. بالتعاون مع الجنديين إ.م. ور.أ. دمر خلال المعارك الدائرة لتحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال الأرميني 7 دبابات وناقلة المشاة المدرعة القتالية وشاحنة حافلة بالأسلحة والمعدات القتالية و2 من مراكز المراقبة للعدو.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قصبة هادروت المحررة من الاحتلال الأرميني.