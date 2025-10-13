مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة: تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهاية على حساب نظيره الأمريكي

الرباط، 13 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أمس الأحد، بملعب "إل تينيينتي" بمدينة رانكاغوا، من كسب ورقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة في الشيلي، بفضل انتصاره الكبير على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في الرباط، أن المنتخب المغربي كان أول من افتتح حصة التسجيل بواسطة الظهير الأيسر فؤاد الزهواني في الدقيقة 31، قبل أن يعادل المنتخب الأمريكي الكفة في الوقت بدل الضائع خلال الشوط الأول، عبر ضربة جزاء نفدها كول كامبل.

وتميز الشوط الثاني بعودة منتخب المغرب إلى التسجيل للمرة الثانية في الدقيقىة 66 عن طريق اللاعب الأمريكي جوشوا واندير الذي حول بالخطأ كرة طائشة بمربع العمليات إلى مرمى فريقه، ليحسم الأمر اللاعب المتميز ياسين جسيم بتسجيله لهدف ثالث كرس التفوق المغربي ومنح أشبال الأطلس ورقة الـتأهل للمربع الذهبي.

مرحلة نصف النهاية، ستعرف يوم الأربعاء القادم، مواجهة المنتخب المغربي لنظيره الفرنسي، فيما سيقابل المنتخب الأرجنتيني يوم الخميس المقبل نظيره الكولومبي.