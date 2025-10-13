وزيرة خارجية جورجيا تتهم الاتحاد الأوروبي باستخدام ملف التأشيرات كأداة ضغط سياسي
تبيليسي، 13 أكتوبر، أذرتاج
صرحت وزيرة خارجية جورجيا ماكا بوتشوريشفيلي بأن الاتحاد الأوروبي يستخدم مسألة تعليق تحرير نظام التأشيرات كأداة سياسية ووسيلة ضغط على الشعب الجورجي ودعت الوزيرة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في تعامله غير العادل مع جورجيا.
وأشارت بوتشوريشفيلي إلى أن حاجة العلاقة باتت متبادلة فالاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جورجيا بقدر حاجة جورجيا إليه فيما ذكرت أن البلدان الغربية تواصل انتقاد السلطات الجورجية بسبب "التراجع الديمقراطي" و"الخطاب المناهض للغرب" ومن جانبها ترى تبيليسي أن جوهر التوتر يكمن في استياء الغرب من موقف جورجيا من الصراع في أوكرانيا ورغبة الحكومة في الدفاع عن سيادة الدولة.
وأضافت الوزيرة أن الاتحاد الأوروبي عليه تغيير موقفه أولاً، مشددة على ضرورة أن تكون العلاقات بين الطرفين عادلة وهو ما لا يتحقق حالياً.
ووصفت بوتشوريشفيلي تهرب بروكسل من الحوار مع تبليسي وعرض "انزعاج طفولي" بأنه "سياسة يائسة" مؤكدة أن العلاقات بين جورجيا والاتحاد الأوروبي يجب أن تُبنى على أساس الاحتياجات الحقيقية للطرفين.
