التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن عشر

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثامن عشر من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قرى قراداغلي وخاتون بولاق وقراكوللو بولاية فضولي وبولوتان وملك جانلي وكمرتوك وتكه وتاغاسر بولاية خوجاوند الأذربيجانية.

* الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحافي لقناة فرانس 24 الفرنسية.

* دمر جيش أذربيجان ليلا وفجرا 3 من منظومات الصواريخ الباليستية التكتيكية ار17 ألبروس سكود مع صواريخهن لقوات أرمينيا الاحتلالية.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو منظومات الصواريخ الباليستية التكتيكية ار17 ألبروس سكود التي دمرها جيش أذربيجان تعكس عن تقديمها الى مواقعها الانطلاقية بغية استهداف الأهالي المدنيين والمناطق السكنية في أذربيجان.

* أنزلت وحدات جيش أذربيجان طائرة بدون طيار لقوات أرمينيا في جهة ولاية فضولي من خط الجبهة.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 43 مدنيا والمصابين الى 214 جريح بجانب تعرض 1505 بيت و 277 منشأة مدنية و 66 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 12:00 يوم 14 أكتوبر 2020م.