المؤتمر العالمي للمحافظة على الطبيعة بأبو ظبي: المغرب يطلق أول استراتيجية وطنية لحماية الطيور الجارحة

الرباط، 14 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

على هامش المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة UICN) )، الذي تتواصل أشغاله في أبوظبي إلى غاية يوم غد الأربعاء تحت شعار «التعاون الدولي من أجل حماية التنوع البيولوجي»، أكدت الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التزامها الدائم بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، مبرزة الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، في مجال حماية الطبيعة وتعزيز ثقافة الوعي البيئي المشترك.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في الرباط، حسب بلاغ للوكالة الوطنية المغربية للمياه والغابات، أن هذه الأخيرة قامت بهذه المناسبة، بعرض الاستراتيجية الوطنية الأولى للحفاظ على الطيور الجارحة في المغرب، والتي أُعدت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – فرع البحر المتوسط (UICN-Med) ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية . (AFD)

وتأتي هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في المنطقة، كنتاج عمل علمي منهجي وعملية تشاركية شملت الباحثين والخبراء والمنظمات غير الحكومية، لتشكل خارطة طريق طموحة لحماية الطيور الجارحة وضمان عودتها المستدامة إلى المغرب.

وتشمل الاستراتيجية اثني عشر نوعًا مميزًا، من بينها نسر أبو ذقن (Gypaète barbu)، النسّار الرخمي (Vautour percnoptère) ، عقاب بونيلي (Aigle de Bonelli) العقاب الذهبي (Aigle royal)، والنسر الأكلف (Vautour fauve)، الذي عاد مؤخرًا للتعشيش في المغرب بعد أكثر من أربعين عامًا من الغياب.

ويهدف هذا المخطط الوطني إلى حماية المواطن البيئية، والحد من التهديدات، وتعزيز البحث العلمي والمتابعة الميدانية، إلى جانب إعادة تأهيل الأفراد المصابين.