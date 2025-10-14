ليلى علييفا تفتتح معرض ماما الطبيعة الأم الدولي في برلين للترويج للحوار البيئي العالمي

برلين، 15 أكتوبر، أذرتاج

شاركت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا برفقة أرزو علييفا في 14 أكتوبر في افتتاح معرض ماما الطبيعية الأم الفني الدولي في المركز الثقافي الأذربيجاني ببرلين ويهدف المعرض الذي ينظم بالتعاون مع سفارة أذربيجان في ألمانيا إلى ترويج للحوار العالمي حول البيئة والاستدامة.

وأكدت ليلى علييفا في كلمتها أن المعرض يضم أعمال 54 فناناً من 31 بلدا ويعكس رغبة الفنانين في حماية الطبيعة عبر الفن فيما ركزت على الآثار السلبية لتغير المناخ على أذربيجان مشيرة إلى انخفاض منسوب مياه بحر الخزر واختفاء الأنواع النادرة مثل فقمات المرفأ لبحر الخزر .

وقالت علييفا إن جمعية إيديا تحت قيادتها زرعت أكثر من مليون شجرة في أذربيجان وأنحاء العالم بهدف الحفاظ على الطبيعة ونفذت مشاريع لحماية الأنواع الحيوانية النادرة والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه عبر مشروع "قطرة واحدة" وقد انطلق مشروع "الطبيعة الأم " في باكو في نوفمبر 2024 في إطار مؤتمر الكوب29.

وفي السياق ذاته، شاركت ليلى علييفا وأرزو علييفا في افتتاح معرض "غير مكتمل، لكن أبدي" في قاعة معارض "كيو" ببرلين الذي يضم أعمال النحات الأذربيجاني الموهوب سمير كاتشاييف الذي استشهد في معارك أبريل عام 2016م وأكدت ليلى علييفا أن روح وإبداع الفنان الشهيد ما زالا حيين في أعماله وحبه للوطن.