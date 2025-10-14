التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع عشر

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم التاسع عشر من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قرى أريش بولاية فضولي ودوشولو بولاية جبرائيل وأديشه ودودوكتشو وأديلي وتشيراقوز بولاية خوجاوند الأذربيجانية.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة أن تي وي التركية.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي للمدير العام للمجموعة الإعلامية "وكالة روسيا اليوم الدولية للأنباء" لوكالة ريا نوفوستي دميتري كيسيليوف.

* سقط 3 مسالمين قتلى و5 آخرين جرحى جراء استهداف قوات أرمينيا الاحتلالية مقبرة مدينة ترتر في أثناء حفل تشييع الجنازة باستخدام المدافع استهدافا مكثفا وبذلك ارتفع عدد ضحايا استهداف العدو اللعين الأهالي المدنيين الى 46 قتيلا وعدد المصابين الى 223 جريح كما جاء في بيان النيابة العامة.

* دعت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في منشور في حسابها الرسمي على الانستقرام المجتمع الدولي لإدانة جرائم أرمينيا الحربية مقدمة العزاء والمواساة لعائلات الضحايا في حادث استهداف قوات أرمينيا الاحتلالية مقبرة مدينة ترتر أثناء حفل التشييع.

* دمر جيش أذربيجان بمختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية و2 من دبابات ت72 و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات تور ام 2 كا ام و4 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و1 من مدافع الهاوتزير د20 ود30 و2 من مدافع الهاوتزير د1 وبضع طائرات بدون طيار وشاحنات عسكرية. كما انزل ضربات قاسية على قوات واحتياطيات قوات أرمينيا لدى الأراضي التي احتلتها مؤقتا وفق ما قالت وزارة الدفاع في بيان.