التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والثلاثون

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الحادي والثلاثون من الحرب الوطنية:

* استمرت العمليات القتالية في الغالب في اتجاهات خوجاوند وفضولي وقبادلي من الجبهة. والعدو الذي تم التصدي لحملاته الهجومية أجبر على التراجع بالتكبد بخسائر في الأرواح والأسلحة. ونتيجة لعمليات نفذها جيش أذربيجان قضي على مركز إدارة أمالي للفيلق الآلي الـ18 لقوات أرمينيا الاحتلالية تماما بجانب تدمير عدد كبير من قوات العدو بمختلف اتجاهات خط الجبهة علاوة على 1 من دبابات ت72 و4 من مدافع الهاوتزير د30 و3 من د20 و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات أوسا أي كا أم و1 من منظومات الصواريخ المتعددة بي أم 21 غراد و1 من محطات الرادار والاعتراض و6 من سيارات وشاحنات عسكرية مختلفة.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة اري1 الإيطالية.

* استهدفت وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا بالصواريخ المختلفة وقاذفات المدافع مختلفة العيار من اتجاهات شتى مناطق سكنية بولايتي جورانبوي وبردع البعيدتين عن خط الجبهة مما أسفر عن مقتل 3 نساء بقرية قره يوسفلي بولاية بردع وإصابة 7 آخرين.

* النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا قدمت العزاء والمواساة لذوي ضحايا الغارة الصاروخية الأرمينية على بردع.

* دبابات أغتنمها جيش أذربيجان من العدو يبعث بها من جددي الى القتالات بعد إصلاحها.

* زار مراسل أذرتاج قرية قره يوسفلي بولاية بردع المتعرضة للغارة الصاروخية الأرمينية الغدرة الغاشمة واعد تقارير مصورة ومقاطع فيديو عن مكان الحادث الفظيع.

* ارتفع حصاد قتلى الغارة الصاروخية الأرمينية الغاشمة على ولاية بردع من المدنيين المسالمين العزل الى 4 أشخاص.

* انتهكت أرمينيا انتهاكا آخر نظام وقف إطلاق النار الإنساني التالي لاستهدافها مدينة ترتر وقرى الولاية بالمدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة سكود سميرتش جريمة حربية أخرى.