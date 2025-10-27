الرئيس إلهام علييف يتفقد مؤسسة إنتاج المواد الكيماوية الزراعية في صابر آباد

صابر آباد، 28 أكتوبر، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم مؤسسة إنتاج المواد الكيماوية الزراعية لشركة هوميكس الناشطة لدى حديقة صابر آباد الصناعية.

يذكر ان شركة هوميكس حصلت على صفة مقيم لدى حديقة صابر آباد الصناعية عام 2021م بقيمة استثمارية بالغة 45ر1 مليون مانات مع تخصيص 497 ألف مانات من القروض المسهلة من جانب صندوق تنمية الأعمال الأذربيجاني وتنتج الشركة الأسمدة المعدنية الطبيعية المسحوقة والكيماوية السائلة والمسحوقة على أساس التكنولوجيا التركية والصينية والمحلية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 18 ألف طن من الأسمدة وتخطط الشركة تصدير المنتجات الى الخارج بجانب تلبية حاجات الأسواق الداخلية. ويعمل في المؤسسة 16 موظفا.