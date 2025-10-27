الرئيس إلهام علييف يتعرف على فعاليات مؤسسة إنتاج البذور في حديقة صابر آباد الصناعية

صابر آباد، 28 أكتوبر، أذرتاج

تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم على فعاليات مؤسسة إنتاج البذور لشركة أذره توخومتشولوق لدى حديقة صابر آباد الصناعية.

وحصلت شركة أذره توخومتشولوق على صفة مقيم لدى حديقة صابر آباد الصناعية عام 2021م بقيمة استثمارية بالغة 5ر2 مليوني مانات وتنتج الشركة البذور على أساس التكنولوجيا التركية المتقدمة على الخطين العادي والهجين وهي قادرة على إنتاج سنوي يبلغ 500 طن من البرسيم و800 طن من الذرة الهجينة و350 طن من عباد الشمس الهجين و2000 طن من الشعير و2000 طن من بذور القمح باستخدام بذور المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الناشطة في المنطقة بجانب منتجات حديقة صابر آباد الزراعية التجريبية كمواد الخام.

يذكر ان الشركة توفر 20 فرصة عمل دائمة.