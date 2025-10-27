الرئيس إلهام علييف يتعرف على فعاليات مصنع معالجة القطن في حديقة صابر آباد الصناعية

صابر آباد، 28 أكتوبر، أذرتاج

تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم على فعاليات مصنع "طاش أوباسي" لمعالجة القطن لدى حديقة صابر آباد الصناعية.

وحصلت الشركة على صفة مقيم لدى الحديقة عام 2023م وتعمل على التكنولوجيا التركية والألمانية الإيطالية المتقدمة لإنتاج الألياف القطنية والبذور التقنية.

وتبلغ تكلفة مشروع المصنع 3ر3 ملايين مانات والطاقة الإنتاجية للمصنع 8 آلاف طن من الليف القطني و10 آلاف طن من البذور التقنية (بذور القطن) سنوياً وتهدف المنتجات المصنعة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتوجيه الفائض للتصدير وتم الى الحين بيع جزء من المنتجات المصنعة بقيمة 6ر2 مليوني مانات ويشكل التصدير حصة بقيمة 2ر2 مليوني مانات من هذا المبلغ.

ويُستخدم القطن المزروع في أراضي ولايات نفطتشالا وصاليان وصابر آباد وساعتلي كمادة خام في المصنع وهذا بدوره يوفر ظروف عمل موسمية لـ 300 شخص في حقول القطن مع توفير 80 وظيفة في المصنع على وجه العموم.