الرئيس إلهام علييف يتعرف على فعاليات مؤسسة إنتاج مصفيات المياه في حديقة صابر آباد الصناعية

صابر آباد، 28 أكتوبر، أذرتاج

تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم على فعاليات مؤسسة "فيرتينا صو سيستملري" لإنتاج مصفيات المياه لدى حديقة صابر آباد الصناعية.

وحصلت الشركة على صفة مقيم لدى الحديقة عام 2024م وقيمة مشروع المؤسسة 2ر1 مليون مانات وتعمل على التكنولوجيا الصينية لتنقية المياه وقدرة المؤسسة إنتاج 210 ألف مصفاة و15 ألف جهاز تصفية مياه سنويا وتخطط تسويق المنتجات في الأسواق الداخلية مع تصديرها الى أسواق كازاخستان وأوزبكستان وتركيا وتوفر المؤسسة 50 وظيفة مع تخطيط زيادة عددها في المستقبل القريب.