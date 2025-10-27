التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والثلاثون

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثاني والثلاثون من الحرب الوطنية:

* قوات أرمينيا الاحتلالية التي انتهكت انتهاكا صارخا نظام وقف إطلاق النار الإنساني التالي استهدفت مدينة بردع بمنظومات راجمات الصواريخ المتعددة سكود سميرتش ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى جراء الغارة الغاشمة.

* غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر أن دماء سكان بردع القتلى لن تهدر ويرد جيش أذربيجان على المحتلين المغتالين الغزاة في ساحة القتال ردودا قاسية.

* غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر قرى بيرينجي أغالي وإيكينجي أغالي وأوتشونجو أغالي وزَرْنَلي بولاية زنكيلان وقرية مانْديلي بولاية فضولي وقرى قازانْزمي وخان أغا بولاق وتشوللو وقوشجولار وقرأغاج بولاية جبرائيل وقرى قياسلي وأبيلجه وقيليجان بولاية قبادلي من الاحتلال الأرميني.

* غردت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تدوينة في حسابها على الانستقرام بشأن الغارة الصاروخية التالية التي شنتها قوات أرمينيا الاحتلالية على مدينة بردع.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لوكالة إنترفاكس الروسية.

* قوات أرمينيا الاحتلالية استهدفت مواقع وحدات جيش أذربيجان ومناطق سكنية متاخمة لخط الجبهة باستخدام مختلف الأسلحة من مختلف الاتجاهات للجبهة. واستمرت عمليات قتالية في اتجاهات ولايات أغدره وخوجاوند وفضولي وزنكيلان وقبادلي من الجبهة في الغالب. وردعت حملات هجوم للعدو ردعا قاطعا حيث تراجعت قوات أرمينيا تراجعا متتاليا بخسائر كبيرة.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن جيش أذربيجان دمر بمختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من أفراد قوات أرمينيا وكذلك 1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من نوع أوسا و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و6 من مدافع د30 و5 من مدافع د20 و1 من مدافع د44 و2 من مدافع غياسينت ب 2أ36 و1 من قاذفات الألغام من عيار 120 ملم و1 من منظومات الصواريخ المضادة للدبابات كونكورس و6 من سيارات عسكرية مختلفة.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن المعدات القتالية والأسلحة المختلفة التي تركتها هاربة قوات أرمينيا الاحتلالية في ساحات قتالية.

* قالت النيابة العامة في بيان إن حصاد ضحايا الغارة الصاروخية لجيش أرمينيا على مدينة بردع ارتفع الى 21 قتيلا.

* زار مراسلو وكالة أذرتاج قرية قره يوسفلي بولاية بردع المتعرضة للغارة الصاروخية الأرمينية الغدرة الغاشمة واعد تقارير مصورة ومقاطع فيديو عن مكان الحادث الفظيع.

* واصلت قوات أرمينيا الاحتلالية استهداف مناطق سكنية بولاية أغدام بالمدافع الثقيلة.