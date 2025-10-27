الرئيس إلهام علييف يدشن مؤسسة معالجة الشعير في إيميشلي

صابر آباد، 28 أكتوبر، أذرتاج

دشن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم مؤسسة "برومالت" لمعالجة الشعير في إيميشلي.

ويتم في المنشأة إنتاج مادة المالت وهي المنتج الذي يتم الحصول عليه عن طريق معالجة الشعير الذي يُعد المادة الخام الأساسية في صناعة البيرة عبر عمليات خاصة ليكون جاهزاً للتخمير والتخمر وهذه المنشأة المجهزة بتكنولوجيا حديثة من شركة "بوهلر جي إم بي إتش" السويسرية والمعالجة فيها مؤتمتة بالكامل ستنتج 11 ألف طن من الشعير سنوياً.

وتبلغ القيمة الاستثمارية للمنشأة 2ر33 مليون مانات.

هذا وإن المشروع الذي تم تنفيذه بالشراكة بين صندوق تطوير الأعمال الأذربيجانية التابع لوزارة الاقتصاد وشركتي "آذَر شَكَر" و"آذَرصون هولدينغ" القابضة قد حظي بدعم في شكل إعفاءات ضريبية وجمركية في إطار آلية تشجيع الاستثمار الحكومية وتُعد هذه المنشأة التي تبيع المواد الخام أيضاً لمصنع بيرة "كارلسبيرغ أذربيجان" أول منشأة إنتاج حديثة متخصصة في معالجة مالْت شعير البيرة في جنوب القوقاز ويحمل المشروع أهمية كبيرة من حيث التحديث التكنولوجي وتوفير مواد خام مستدامة للسوق المحلية وتوطين الإنتاج وكذلك تعزيز التكامل الزراعي الصناعي في المنطقة وسيوفر هذا المشروع فرص عمل لـ 47 شخصاً.