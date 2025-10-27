الرئيس إلهام علييف يحضر تدشين المرحلة الأولى من إعادة بناء قرية هوروفلو في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

هوروفلو، جبرائيل، 28 أكتوبر، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم حفل تدشين المرحلة الأولى من إعادة بناء قرية هوروفلو التابعة لولاية جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحاط الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى ولايات جبرائيل وقبادلي وزنكيلان واحد حاجييف الرئيس علييف علما مفصلا بالأعمال المنجزة بقرية هوروفلو.

يذكر أن قرية هوروفلو احتلتها قوات أرمينيا عام 1993 وفي 4 أكتوبر 2020 حرر الجيش الأذربيجاني القرية من الاحتلال.

ووضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لهذه القرية في مايو 2023 وقد اطلع رئيس الدولة والسيدة الأولى مهربان علييفا في أكتوبر من العام الماضي على سير بناء المنازل الفردية والمرافق الاجتماعية في هوروفلو.

وتم بناء 334 منزل فردي في قرية هوروفلو التي تبلغ مساحتها الإجمالية 248 هكتار والمنازل مكونة من 2 و 3 و 4 و 5 غرف ومجهزة بشبكات اتصالات حديثة تشمل الماء والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والألواح الشمسية والإنترنت عالي السرعة. ونُقشت على واجهات المنازل زخارف سجاد قراباغ وتم تعبيد الطرق الداخلية للقرية بالإسفلت.

وشملت المرحلة الأولى بناء 334 منزل فردي ومبنى مدرسة يتسع لـ 624 طالب وروضة وحضانة الأطفال بسعة 220 طفل ومبنى إداري من طابقين ومجمع سوق ومرافق تقديم طعام متعددة الوظائف ومركزاً طبياً ومركزاً رياضياً وصحياً على مساحة 94 هكتاراً.

كما تم ترميم قنوات المياه الجوفية الكهاريز التي كانت تُستخدم تاريخياً في القرية ودُمرت خلال فترة الاحتلال الأرميني وهي "عسكر" و"شيِغي" و"أورتا" و"غول قاسِم" و"خليفة" وسيتم توفير جزء من إمدادات المياه لهوروفلو عن طريق هذه الكهاريز تحديداً.

واطلع الرئيس إلهام علييف على الظروف المُهيأة في مبنى روضة وحضانة الأطفال الذي شُيد في القرية وقد أولي اهتمام خاص لضمان راحة الأطفال وستكون هناك قاعة طعام وغرف ألعاب وموسيقى تحت تصرف الأطفال وكذلك تم إنشاء غرف إدارية وغرفة حاسوب وغرفة للمنهجيات في المبنى. كما تم توفير ظروف لقضاء الأطفال أوقات فراغهم بشكل ممتع في منطقة الحضانة.

كما تم بناء مبنى مدرسة ثانوية حديثة في هوروفلو واطلع رئيس الدولة على الظروف المُهيأة في المدرسة وتتوفر في مبنى المدرسة إمكانيات واسعة لإجراء التدريس على مستوى عالٍ وجُهزت الفصول الدراسية في المدرسة باللوازم والمعدات التعليمية الضرورية وستكون هناك 26 فصلاً دراسياً وغرف للكيمياء والفيزياء والأحياء والمعلوماتية والموسيقى والرسم والتدريب العسكري و4 مختبرات ومكتبة تحت تصرف الطلاب. كما تم إنشاء قاعة احتفالات بسعة 180 مقعد وصالة رياضية داخلية وقاعة طعام في المبنى وتوجد أيضاً ساحة رياضية مفتوحة في محيط المدرسة.

وتم إنشاء مجمع حدائق على مساحة 4ر4 هكتارات في قرية هوروفلو وتم تهيئة منطقة لألعاب الأطفال ومنطقة رياضية وملعب كرة سلة ومنطقة لألعاب الطاولة وأكشاك وعرائش وفي الوقت نفسه تم إنشاء مسارات للمشي من ساحة العلم وصولاً إلى مجمع السوق وزُرعت أشجار الزيتون والدلب والصنوبر الإيلداري في منطقة خضراء تبلغ مساحتها 1ر3 هكتارات وتم نقل الصخور الطبيعية التي اكتشفت أثناء أعمال الحفر إلى الحديقة واستخدامها كجزء من تصميم المناظر الطبيعية. كما تم ترميم خزان المياه الخاص بكاريز "عسكر" بشكل أساسي وتم إنشاء مناظر طبيعية زخرفية وفي الوقت نفسه، تم الإبقاء على 4 مبانٍ دُمرت أثناء الاحتلال الأرميني داخل منطقة الحديقة كدليل حي للحفاظ على الذاكرة التاريخية ونقل آثار ووقائع تلك الفترة إلى الأجيال القادمة.

وعلاوة على ذلك تم بناء مبنى إداري من طابقين في القرية وتم إنشاء مركز حالات حديث في المبنى لضمان الإدارة التشغيلية واتخاذ القرارات الفعالة وفي الوقت نفسه، من المقرر تطبيق نظام المعلومات الجغرافية في إدارة القرية داخل المركز وسيتيح دمج المخطط الرئيسي للقرية في منصة نظام المعلومات الجغرافية التخطيط والإدارة الفعالة للمستوطنة وتم وضع جميع قطع الأراضي والمباني والطرق وخطوط المياه والطاقة والغاز والاتصالات في هذه المنصة بالإحداثيات وتتيح المنصة مراقبة عمليات التصميم والبناء وتطبيق التغييرات على الخريطة واتخاذ القرارات المناسبة لمختلف الحالات وإمكانية الوصول إلى نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني وبيانات الكاميرات في الوقت الفعلي، مما يسمح بمراقبة الوضع الحالي مباشرة على الخريطة وعبر النظام ويُعد استخدام المنصة حلاً مبتكراً في الإدارة الحديثة من حيث التكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة وتبادل المعلومات والمساءلة والعروض المرئية.

وبعد الاطلاع على الظروف المُهيأة في قرية هوروفلو بولاية جبرائيل اجتمع الرئيس علييف مع السكان الذين عادوا إلى القرية وقدم لهم مفاتيح شققهم.