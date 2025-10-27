الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق الواصل الى محطة "شفق" للطاقة الشمسية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

جبرائيل، 28 أكتوبر، أذرتاج

افتتح الرئيس إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم الطريق الواصل الى محطة "شفق" للطاقة الشمسية انطلاقا من الـ197 كلم من الطريق السريع الواصل بين حاجي قابل وبهرام تبه وحدود أرمينيا بولاية جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقدم رئيس مجلس إدارة وكالة الدولة للطرق البرية صالح محمدوف معلومات مفصلة لرئيس الدولة حول المشروع وجاء فيها ان الطريق الجديد مبني وفقا للدرجة الفنية الرابعة وطوله 5ر11 كلم وهو ذو مسلكين وعرض الطريق 6 أمتار.