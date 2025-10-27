الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمسجد مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

جبرائيل، 28 أكتوبر، أذرتاج

وضع الرئيس إلهام علييف في الثامن والعشرين من أكتوبر اليوم حجر الأساس لمسجد مدينة جبرائيل.

وقدم مدير شركة بي إم دي بروجيكتس ناريمان طوبجيباشيف معلومات مفصلة لرئيس الدولة حول الأعمال المخطط تنفيذها.

وجاء فيها ان المساحة العامة للمسجد تبلغ 1530 متر مربع ويمكن لـ615 شخص لأداء الصلاة في المسجد في نفس الوقت والرجال في الطابق الأول والنساء في الطابق الثاني مع إنشاء صالة اجتماعات وموقف للسيارات وعرائش في فنائه ويبلغ ارتفاع مئذنتي المسجد 2ر34 مترا وارتفاع القبة 6ر22 مترا.

هذا وكانت في ولاية جبرائيل قبل الاحتلال الأرميني 5 مساجد واكثر من 40 عددا من العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات الدينية واكثر من 20 عددا من الآثار التاريخية والمعمارية الهندسية ولكنها تعرضت للهدم والدمار والخراب خلال فترة الاحتلال الأرميني على غرار أمثالها الموجودة في سائر أراضي أذربيجان التي كانت محتلة من قبل القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة الأرمينية غير القانونية.