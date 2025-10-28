وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

جيش

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والثلاثون

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثالث والثلاثون من الحرب الوطنية:

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن العمليات القتالية دارت في الغالب في اتجاهات ولايات خوجاوند وفضولي وقبادلي وردعت محاولات العدو لهجمات ردعا قاطعا. في صفوف قوات أرمينيا الاحتلالية قتلى وجرحى. اجبر العدو على التراجع المتواصل بخسائر في الأرواح والمعدات القتالية تحت ضربات قاسية دقيقة. ودمر جيش أذربيجان عددا كثيرا من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية بجانب 2 من دبابات ت72 و2 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و14 من المدافع المختلفة وعدة مراكز تركز و6 من وسائل النقل العسكرية المختلفة.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قريتي قياسلي وساري ياتاق المحررتين من احتلال أرمينيا في ولاية قبادلي.

* قضي على بضعة ضباط رفيعي الرتب في جيش أرمينيا.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن المعدات القتالية والأسلحة المختلفة ووسائل النقل المدرعة والقتالية التي تركتها قوات أرمينيا الاحتلالية في ميادين القتال هاربة.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية اضطرت الى التراجع نتيجة لضربات قاسية ينزلها جيش أذربيجان.

* نشرت وزارة الدفاع معلومات عن خسائر جيش أرمينيا الاحتلالي من المعدات القتالية والأسلحة المختلفة التي تتجاوز تكلفتها الى الحين عن 7ر2 ملياري دولار.

* مجتمع أرمينيا يسيطر عليه الهرج والمرج وجيش أرمينيا الاحتلالي تخيم عليه الفوضى والهروب الجماعي والتعسف والعنف.

* قال وكالة أذربيجان لتطهير الألغام في بيان إن قوات أرمينيا أطلقت على أراضي أذربيجان 13 صاروخا باليستيا.

* دمر السلاح الجوي الأذربيجاني 2 من مقاتلات صو25 لقوات أرمينيا الاحتلالية عندما كانت تحاول إنزال ضربات على مواقع جيش أذربيجان في أراضي قبادلي المحررة.

* حررت ملفات جنائية بشأن تدمير وتخريب وهدم الثروة الثقافية والممتلكات العامة ونهبها وسلبها من قبل أرمينيا في أراضي أذربيجان المحتلة.

* قالت النيابة العامة في بيان إن حصاد القتلى والجرحى جراء استفزازات أرمينيا على الأهالي العزل في أذربيجان ارتفع الى 90 قتيلا و392 جريح على التوالي.

