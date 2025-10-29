التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والثلاثون

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الرابع والثلاثون من الحرب الوطنية:

* غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر معلنا عن أن جيش أذربيجان المظفر حرر قرى خداورديلي وقربان تبه وشاه ولدلي وخوب يارلي بولاية جبرائيل وقريتي آلادين وويجنه لي بولاية زنكيلان وقرى كاوداديق وممر ومولالي بولاية قبادلي من وطأة احتلال أرمينيا.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن العمليات القتالية دارت في الغالب في اتجاهات أغدره وخوجاوند وقبادلي. وتصدي تصديا قاطعا لمحاولات العدو للهجمات حيث اضطر العدو المتكبد بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات القتالية الى التراجع المستمر. ودمر تدميرا في مختلف اتجاهات خط الجبهة عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية بجانب 2 من طائرات صو25 المقاتلة و3 من دبابات ت72 و1 من ناقلات المنشاة المدرعة و2 من منظومات الصواريخ المتعددة الراجمة سكود سميرتش و1 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و10 من المدافع المختلفة و2 من مدافع الهاوتزير ذاتية الدفع "غفوزديكا" و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات أوسا و1 من محطة الرادار بي 18 و4 من وسائل النقل العسكرية المختلفة.

* وجهت وكالة أذرتاج نداء الى وسائل النقل الإعلامية الدولية بشأن غارات أرمينيا الغاشمة على مدينة بردع.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو وصورا عن قرية خدافرين المحررة بولاية جبرائيل من الاحتلال الأرميني.

* دمر جيش أذربيجان 1 من منظومات الصواريخ المتعددة الراجمة سكود سميرتش الخاصة بقوات أرمينيا التي استهدفت مدينة بردع سابقا و2 منها التين استهدفتا مدينتي بردع وترتر و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا".

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو جديدة عن أراضي البلد المحررة من احتلال أرمينيا بولاية جبرائيل.

* حررت النيابة العامة 52 ملفا جنائيا بحق الجرائم الحربية المرتكبة من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية.

* رفع علم الدولة على منافذ حدودية في أراضي ولايتي جبرائيل وزنكيلان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا وأخذت هذه المنافذ الحدودية في فعاليات خدمية قتالية.