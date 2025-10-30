مؤسسة حيدر علييف تتبرع بأكثر من 70 آلة موسيقية للمدارس الفنية

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

بمبادرة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا تم شراء آلات موسيقية جديدة للمدارس الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة ويهدف المشروع إلى دعم تطوير هذه المدارس وضمان حصول المواهب الشابة على تعليم عالي الجودة ونقل الثقافة الموسيقية إلى الأجيال القادمة.

وأُقيم حفل تقديم الآلات الموسيقية في مركز حيدر علييف وشهد حضور نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا وأرزو علييفا وألينا علييفا.

وتم شراء أكثر من 70 آلة موسيقية من 11 صنفاً لعدد من المدارس الموسيقية في باكو والأقاليم وتضمنت هذه الآلات آلات وطنية مثل التار والكمنجة والقانون والنقارة إضافة إلى آلات غربية مثل الكمان والتشيلو والبيانو الكبير والبيانو الصغير. وتشمل هذه الآلات أعمالاً يدوية لحرفيين محليين وعينات من شركات عالمية رائدة مثل "كارلوفي" للكمان والتشيلو و"بتروف" الأوروبية للبيانو الكبير و"ياماها" للبيانو.

وفي كلمته خلال الحفل، تحدث وزير الثقافة عادل كريملي عن أهمية المشروع في دعم تطوير التعليم في المدارس الموسيقية في العاصمة والأقاليم. وقدم شكره لمؤسسة حيدر علييف على دعمها المستمر للثقافة والفنانين وخاصة تطوير وتعليم المواهب الشابة.

واختُتم الحفل بحفل موسيقي شارك فيه طلاب المدارس الموسيقية التابعة للوزارة.