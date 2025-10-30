وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

ثقافة

"عطلة نهاية الأسبوع الفنية" في باكو: افتتاح معرض "الأجداد" في إيتشري شهر يعرض آثار التراث الوطني

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

افتتح في قاعة "ق غاليري" في إيتشري شهر (المدينة القديمة) في 30 أكتوبر معرض "الأجداد" الذي يندرج ضمن سلسلة فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع الفنية" بتنظيم مشترك من طرف مؤسسة حيدر علييف والجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة وشراكة مع وزارة الثقافة الأذربيجانية.

وقامت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا برفقة رئيسة مركز باكو الإعلامي وأرزو علييفا وألينا علييفا بزيارة المعرض والاطلاع على الأعمال الفنية. ويعرض المعرض أعمال أربعة فنانين أذربيجانيين معاصرين وهم فائق أحمد ورشاد علي أكبروف وأورخان حسينوف وفريد رسولوف.

وفي مقابلته مع وكالة أذرتاج أشار الفنان رشاد علي أكبروف إلى أن فكرة المعرض الحالي جاءت ليقدموا للناس معلومات مختلفة حول أصولنا وأجدادنا وأوضح أن أعماله مستوحاة من الأمثال الشعبية.

وأما الفنان فريد رسولوف الذي يركز في أعماله على الخراف فقد أكد أن الخراف كانت دائماً جزءاً من نمط حياة الأجداد البدو وتُعتبر رمزاً أو "طوطماً" بالنسبة لهم.

هذا والهدف الرئيسي من المعرض دعوة الزوار للتفكير في موقعهم ضمن سلسلة الأجيال وتذكيرهم بأن كل تقليد وحكاية ينتقل هو ميراث لعدد لا يحصى من الأجداد ويؤكد المعرض أن المكان الذي نطلق عليه "وطناً" ليس مهد الحياة فقط، بل وهو حامل للذاكرة يحفظ صامتًا آثار من سبقونا أيضاً .

مؤسسة حيدر علييف تتبرع بأكثر من 70 آلة موسيقية للمدارس الفنية
بطولة "كأس الصداقة" لكرة القدم المصغرة: ليلى علييفا وأرزو علييفا تدعمان تنمية الأطفال
مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
رئيس وزراء أذربيجان يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ويشدد على الشراكة الاستراتيجية
من قرية أغالي الذكية: زنكيلان تنفض غبار الاحتلال الأرميني
كورنيش باكو: قرن من التاريخ الأخضر على ضفاف بحر الخزر
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والثلاثون
ليلى علييفا تلتقي في غابالا بالمشارك في مشروع "مربي النحل الشاب"
ليلى علييفا تحضر عرض فيلم "هيركان" الوثائقي في غابالا
