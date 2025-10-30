التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والثلاثون

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الخامس والثلاثون من الحرب الوطنية:

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن العمليات القتالية دارت في الغالب في اتجاهات أغدره وخوجاوند وقبادلي. ودمر تدميرا في مختلف اتجاهات خط الجبهة عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية بجانب 2 من دبابات ت72 و3 من ناقلات المشاة المقاتلة و2 من منظومات الصواريخ المتعددة الراجمة سكود سميرتش و2 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و12 من المدافع المختلفة و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات أوسا و1 من محطة الرادار الاعتراضية و2 من وسائل النقل العسكرية المختلفة.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة أي أر دي الألمانية.

* أنزلت ضربات قاسية على العدو الذي استهدف أراضي ولاية قبادلي بالمدافع.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 91 مدنيا والمصابين الى 404 جريح بجانب تعرض 2465 بيت و455 منشأة مدنية و97 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 13:00 يوم 31 أكتوبر 2020م.