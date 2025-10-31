ليلى علييفا تشهد عرض "الفستق: التراث الحي" ضمن "عطلة نهاية الأسبوع الفنية" وتزرع شجرة فستق

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

عُقد 31 أكتوبر عرض "الفستق: التراث الحي" في مركز مقصود إبراهيمبيكوف الإبداعي ضمن مشروع "عطلة نهاية الأسبوع الفنية".

وشاركت في الفعالية نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا.

وبدأ العرض بعرض مسرحي فردي يستند إلى قصة مقصود إبراهيمبيكوف "شجرة الفستق" التي ترمز إلى الصلة التي لا تنفصم بين الماضي والحاضر.

بعد ذلك، اطلعت ليلى علييفا على عمل ثلاثي مكون من ثلاث سجادات منسوجة بواسطة شركة "أذرخالتشا" ثم شاركت في زراعة شجرة فستق على شرفة المركز كرمز للعناية بالحياة والطبيعة.

كما زارت ليلى علييفا مهرجان الزيتون الذي أُقيم في إيتشري شهر.