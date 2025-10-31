وزيرا دفاع أذربيجان وكازاخستان يوقعان خطة تعاون عسكري لعام 2026

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير دفاع أذربيجان ذاكر حسنوف مع وزير دفاع كازاخستان داورن كوسانوف 31 أكتوبر في إطار زيارة عمل إلى كازاخستان.

وأشار الطرفان إلى أن العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان مبنية على أسس الصداقة والأخوة وناقشا الوضع الحالي للتعاون في المجالات العسكرية والتقنية العسكرية والتعليم العسكري.

في ختام الاجتماع وقعت وزارتا الدفاع الأذربيجاني والكازاخستاني خطة للتعاون العسكري لعام 2026.

كما قدم الوزير الكازاخستاني ميدالية "للمساهمة في تطوير التعاون الدولي" للوزير الأذربيجاني.