ليلى علييفا تشارك في إطلاق مشروع "نَفَس": دمج الموسيقى الصوفية وقوة الصوت البشري في باكو

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

شهد مركز يارات للفن المعاصر إطلاق مشروع جديد بعنوان "نَفَس: وحدة الكلمة والصوت" ضمن مبادرة "الطيران إلى باكو. نهاية الأسبوع الفنية. اشعر بالمستقبل الآن".

وشاركت في الفعالية صاحبة فكرة المشروع ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسِسة ورئيسة جمعية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا وألينا علييفا.

وإن العمل الأدائي الغامر الذي تم إعداده خصيصاً للمهرجان من قبل مركز "سوز" متعدد التخصصات جمع بين الموسيقى الغامضة والشعر الصوفي وقوة الصوت البشري وأحدث الأداء الإثني والمناجاة الدرامية الذي قدمته فرقتا "ساوالان" و"تشارداغ" أجواء من الوحدة الروحية والعمق والتأمل.

وأفادت الشاعرة ومؤسسة مركز "سوز" نكار حسنزاده أن فكرة المشروع ظهرت فور تلقي الدعوة للمشاركة في مهرجان "نهاية الأسبوع الفنية" ويُقام هذا المهرجان لأول مرة في باكو بتنظيم مؤسسة حيدر علييف ودعم من وزارة الثقافة الأذربيجانية وسيستمر حتى 2 نوفمبر.