التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والثلاثون

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم السادس والثلاثون من الحرب الوطنية:

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن العمليات القتالية دارت في الغالب في اتجاهات أغدره وأغدام وخوجاوند وقبادلي. ودمر تدميرا في مختلف اتجاهات خط الجبهة عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية بجانب 1 من ناقلات المشاة المدرعة و4 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و 8 من المدافع المختلفة و2 من أبراج الاتصالات و5 من وسائل النقل العسكرية المختلفة.

* استقبل الرئيس إلهام علييف وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو مع الوفد المرافق له.

* تفجير شاحنات عسكرية حافلة بالأسلحة والمعدات القتالية لقوات أرمينيا الاحتلالية.

* اغتنمت الغنائم العسكرية الحربية من العدو في أراضي زنكيلان المحررة.

* تعرضت مناطق سكنية بمحافظة ترتر للغارة الصاروخية مرة أخرى.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن القضاء على عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية.