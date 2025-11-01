التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع والثلاثون

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم السابع والثلاثون من الحرب الوطنية:

* غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من وطأة احتلال أرمينيا قرى جابراند وحاجي اسحاقلي وقوشابولاق بولاية جبرائيل وقريتي دره جيلاتاغ وبويوك جيلاتاغ بولاية زنكيلان وقرى إيشيقلي ومرادخانلي وميلانلي بولاية قبادلي.

* استقبل الرئيس إلهام علييف رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم مع الوفد المرافق له.

* استمرت عمليات قتالية في الغالب على أراضي ولايات أغدام وخوجاوند وقبادلي من خط الجبهة وسقط عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية ضحايا وجرحى بجانب تدمير جيش أذربيجان 8 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و10 من المدافع المختلفة و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من نوع "كوب" و3 شاحنات عسكرية مفعمة بالأسلحة والمعدات القتالية و5 من وسائل النقل العسكرية الأخرى.

* حاولت عناصر من قوات أرمينيا الاحتلالية شن هجوم على أراضي ولاية زنكيلان المحررة من اتجاه حدود أذربيجان الدولية مع أرمينيا وأجبر العدو اللعين على التراجع بعد التكبد بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات القتالية ومنها طائرة صو25 المقاتلة التي كانت قد حاولت غارة على مواقع جيش أذربيجان وأسقطت بطلقة دقيقة.