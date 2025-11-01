ليلى علييفا تشهد عرض رقص دامج في باكو: "كم يكفي؟" يركز على البيئة ضمن الكوب29

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

شاهدت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسِسة ورئيسة جمعية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا عرض الرقص الدامج بعنوان "كم يكفي؟" الذي قُدم في المسرح الأكاديمي الحكومي الدرامي الروسي ضمن مهرجان "الطيران إلى باكو. نهاية الأسبوع الفنية".

وإن العرض الذي قدمته فرقة "القدرة على الرقص في أذربيجان" يرمز إلى استجابة فنية للتحديات البيئية والاجتماعية في عصرنا وتم إعداده في سياق استضافة باكو لمؤتمر الكوب29 عام 2024.

وتستكشف المسرحية تأثير خياراتنا اليومية من الملابس إلى النفايات على حالة الكوكب وتناقش ثقافة الاستهلاك المفرط، لا سيما بعدما تبين أن نحو 92 مليون طن من نفايات المنسوجات تتولد عالمياً سنوياً.

ويشجع العمل على التنمية المستدامة ومفاهيم الاقتصاد الدائري وعبّرت مديرية الفرقة عن شكرها لليلى علييفا ومؤسسة حيدر علييف لدعمهم لهذا المشروع الذي يجمع راقصين من خلفيات وقدرات مختلفة.