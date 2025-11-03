التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن والثلاثون

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثامن والثلاثون من الحرب الوطنية:

* استمرت عمليات قتالية في أراضي ولايات أغدام وخوجاوند وزنكيلان وقبادلي في الغالب من خط الجبهة وسقط عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية ضحايا وجرحى بجانب تدمير جيش أذربيجان 4 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من نوع "كوب" و 9 من المدافع المختلفة و2 من الشاحنات العسكرية المفعمة بالأسلحة والمعدات القتالية.

* جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

* دمر السلاح الجوي الأذربيجاني طائرة مسيرة تكتيكية خاصة بقوات أرمينيا الاحتلالية حاولت التحليق على خط الجبهة.

* حيد جيش أذربيجان فريق استطلاعي تخريبي لقوات أرمينيا الاحتلالية عند حدود أذربيجان مع أرمينيا في أراضي ولاية زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن تدمير 2 من مستودعات الأسلحة والذخائر والمعدات القتالية الواقعين على مقربة من مدينة خانكندي لقوات أرمينيا الاحتلالية.

* عدد كبير من أفراد الفوج الآلي الـ2 لقوات أرمينيا الاحتلالية المجلوبون الى قتالات دائرة في أراضي ولاية خوجاوند سقطوا ضحايا مع معداتهم القتالية والأسلحة.

* أجبر العدو على التراجع بعد تعرضه لخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات القتالية عقب محاولته شن هجوم في أراضي ولايات أغدره وأغدام وخوجاوند.

* لقي فريق القنص وقائد كتيبة الدبابات الخاصة لقوات أرمينيا الاحتلالية مصرعهم.

* وكالة تطهير الألغام أناما تحيد قذائف مدفعية فوسفورية محظورة دوليا استخدمتها قوات أرمينيا ضد الأهالي المدنيين.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 91 مدنيا والمصابين الى 405 جريح بجانب تعرض 2488 بيت و 461 منشأة مدنية و 97 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول يوم 3 نوفمبر 2020م.