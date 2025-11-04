التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع والثلاثون

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم التاسع والثلاثون من الحرب الوطنية:

* غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر قريتي ميرك وكاودار بولاية جبرائيل وقريتي مشهدي إسماعيلي وشفيع بيكلي بولاية زنكيلان وقرى باشارات وقراكيشيلار وقراجه آلي بولاية قبادلي الأذربيجانية.

* الرئيس إلهام علييف أدلى بحديث صحافي لجريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

* استمرت العمليات القتالية بكثافة مختلفة في اتجاهات ولايات ترتر وأغدام وخوجاوند وزنكيلان وقبادلي في الغالب. ودمر جيش أذربيجان خلال اليوم عددا كبيرا من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية و2 من دبابات ت72 و3 من مدافع د30 و 2 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "زاستاوا" ام 55 و1 من طائرات مسيرة تكتيكية و3 من شاحنات عسكرية.

* تصدى جيش أذربيجان تصديا قاطعا لمحاولة فريق تخريب أرميني التسرب من أراضي أرمينيا على وحدات جيش أذربيجان في أراضي ولاية زنكيلان المحررة.

* دمر عدد كبير من أفراد الفوج الآلي الجبلي الـ5 لقوات أرمينيا الاحتلالية مع أسلحتهم ومعداتهم القتالية تدميرا.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 91 مدنيا والمصابين الى 405 جريح بجانب تعرض 2734 بيت و 500 منشأة مدنية و 98 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول يوم 4 نوفمبر 2020م.