3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches 3x3-Basketballteam im Finale

Ganja, 6. Oktober, AZERTAC

Das aserbaidschanische 3x3-Basketballteam hat das Finale der 3. GUS-Spiele erreicht, die erstmals von Aserbaidschan ausgerichtet werden.

Die Nationalmannschaft qualifizierte sich für das Endspiel nach einem überlegenen 21:10-Sieg gegen Usbekistan im Halbfinale.

Im entscheidenden Spiel trifft das aserbaidschanische Team auf den Sieger der Partie Russland–Belarus.