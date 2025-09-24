Albaniens Präsident dankt Präsident Ilham Aliyev für historischen Frieden mit Armenien

New York, 24. September, AZERTAC

„Ich möchte dem Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev meine besondere Dankbarkeit für den historischen Frieden mit Armenien ausdrücken“, sagte der Präsident von Albanien, Bajram Begaj, in seiner Rede bei einer Side-Event-Veranstaltung mit dem Titel „Multilateralismus an einem Scheideweg: Herausforderungen und Wege zum Frieden“, die vom Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrum im Rahmen der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung organisiert wurde.

„Dies zeigt, dass selbst die größten Konflikte durch Dialog, Entschlossenheit und die Unterstützung von Partnern wie den Vereinigten Staaten gelöst werden können, die an Versöhnung und dauerhaften Frieden glauben“, betonte Präsident Begaj.