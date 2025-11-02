Aliyar Aghayev für Spiel Slavia Prag-Arsenal beuaftragt

Baku, 2. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische FIFA-Schiedsrichter Aliyar Aghayev ist für ein weiteres wichtiges UEFA-Match beuaftragt worden.

Wie AZERTAC berichtet, wird er das Spiel der Gruppenphase der UEFA Champions League zwischen Slavia Prag (Tschechien) und Arsenal (England) am 4. November als Hauptschiedsrichter leiten.

Unterstützt wird er dabei von seinen Assistenten Zeynal Zeynalov und Akif Amirali. Die Funktion des vierten Offiziellen übernimmt Eltschin Masiyev.