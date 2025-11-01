Arsenal marschiert weiter - Dämpfer für ManUnited

Baku, 1. November, AZERTAC

Der FC Arsenal hat mit dem fünften Sieg in Folge die Tabellenführung in der englischen Premier League behauptet.

Die Londoner gewannen am späten Samstagnachmittag mit 2:0 (2:0) beim FC Burnley und bauten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger AFC Bournemouth auf vorübergehend sieben Punkte aus.

Victor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) sorgten mit ihren Treffern für den achten Sieg im zehnten Ligaspiel der Gunners, die weiterhin auf den verletzten Kai Havertz verzichten müssen.

Brighton & Hove Albion bleibt nach einem 3:0 (1:0) über Leeds United derweil in Reichweite der internationalen Plätze. Im Duell der deutschen Teammanager Fabian Hürzeler, der Brighton trainiert, und Daniel Farke, der vor zwei Jahren Leeds übernahm, sorgten die Treffer von Danny Welbeck (11.) und Diego Gomez (64., 70.) für klare Verhältnisse.

Einen Dämpfer musste Manchester United hinnehmen, das gegen Brighton am vorigen Wochenende noch 4:2 gesiegt hatte. Beim Tabellen-18. Nottingham Forest reichte es nur zu einem 2:2 (1:0), wobei der späte Treffer durch Amad (81.) zumindest noch einen Punktgewinn sicherte.

Nationalspieler Kevin Schade verlor mit dem FC Brentford mit 0:2 (0:1) bei Crystal Palace und steht mit dem Team weiter im unteren Tabellenmittelfeld.