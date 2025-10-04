Aserbaidschan gewinnt weiteres Gold bei den 3. GUS-Spielen

Jewlach, 4. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Boxerinnen Gular Huseynova bewies ihr Können und sicherte sich die Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen.

Im Finale besiegte sie die russische Athletin Daria Gavrina in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm und belegte den ersten Platz des Turniers.