Aserbaidschanisches Fechtteam gewinnt Degen-Silber bei den 3. GUS-Spielen

Ganja, 7. Oktober, AZERTAC

Das aserbaidschanische Fechtteam hat bei den 3. Spielen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) die Silbermedaille im Degen-Wettbewerb gewonnen.

Das Team belegte den zweiten Platz, nachdem es im Finale gegen Russland mit 35:45 unterlag.