Aserbaidschanisches Nationalteppichmuseum zeigt Ausstellung „Tadschikische Stickerei: Kunst und Tradition“

Baku, 26. September, AZERTAC

Am 25. September hat das Aserbaidschanische Nationalteppichmuseum gemeinsam mit dem Nationalmuseum Tadschikistans die Ausstellung „Tadschikische Stickerei: Kunst und Tradition“ eröffnet.

Vertreter beider Länder sprachen bei ihren Reden über die jahrhundertealte Freundschaft und kulturellen Verbindungen zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan. Die Ausstellung zeigt 56 einzigartige Exponate aus verschiedenen Regionen Tadschikistans, darunter suzani- und chakan-Stickereien, die in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden. Die Ausstellung präsentiert traditionelle Muster mit symbolischer Bedeutung und spiegelt die künstlerischen und spirituellen Werte des tadschikischen Volkes wider. Sie trägt zur weiteren Vertiefung des kulturellen Austauschs zwischen beiden Ländern bei.

Die Ausstellung ist bis zum 25. Oktober im Nationalteppichmuseum in Baku zu sehen.